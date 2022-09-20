جيزان 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسنَظَّمَت جامعة جازان - اليوم - بطولة اختراق الضاحية ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة ، بمشاركة 108 طلاب يمثلون أكثر من 16 كلية.وبلغت مسافة السباق 5 كيلومترات ابتداء من دوار الصدفة في مدينة جيزان حتى نقطة النهاية في ملعب السكن الطلابي في المدينة الجامعية، بحضور عدد من مشرفي النشاط بالكليات.وعقب نهاية البطولة توَّج عميد شؤون الطلاب بجامعة جازان الدكتور يحيى فقيهي الكليات الفائزة بالمراكز الأولى، حيث حلَّت كلية العلوم بالمركز الأول وكلية الهندسة ثانياً، وكلية إدارة الأعمال ثالثاً.كما توَّج الفائزين بنتيجة الفردي الحاصلين على المراكز العشرة الأولى, إضافة إلى تكريم حكام السباق ومشرفي الكليات والمشاركين بتنظيم السباق.وأوضحَ الدكتور فقيهي أن تنظيم السباق حمل رسالة ضمنية من خلال شعاره شباب واعد وعزم صاعد وتوعية الطلبة والمجتمع بأهمية اللحمة والوطنية، مبيناً أن الفعالية ستعضد بالعديد من المناشط في سياقها التوعوي لشبابنا ومجتمعنا.// انتهى //22:21ت م0217