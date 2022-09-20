أبها 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واستنطلقُ بعد غدٍ الخميس، بطولةُ "رالي عسير" التي ينظِّمُها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ضمن منافسات بطولة السعودية تويوتا 2022، التي ستقام شرق منطقة عسير خلال المدة 22 - 24 سبتمبر الجاري بمشاركة 42 متسابقًا ومتسابقةً.وأعلنَ الاتحاد عن استكمال جميع الاستعدادات التحضيرية لانطلاق البطولة، حيث سيتم غدًا فتح مواقف الصيانة، والفحص الفني للمركبات، وكذلك استعراض تعليمات المنافسة للمتسابقين.كما سيتم تنظيم حفل الانطلاق مساء الخميس المقبل في حديقة سما أبها، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد سطام الحزامي واللجان المنظمة للبطولة.وستنطلقُ منافسات البطولة في محافظة طريب ومراكزها عبر مرحلتين تضم 4 مجموعات سيتم توزيعها على مسافة 183.83 /كم في اليوم الأول، و188.36/كم في اليوم الثاني، مرورًا بمراكز الغضاة وقرن القاعة ومحافظة طريب.// انتهى //22:25ت م0218