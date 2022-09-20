القاهرة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واستواصلت فعاليات الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حالياً في القاهرة، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء العمل ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي جامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية.وناقشت الجلسة العامة الثالثة التي عقدت في اليوم الثالث للمؤتمر التقرير الثالث للجنة التنظيمية، والتقرير الثاني للجنة اعتماد العضوية، وتقرير اللجنة المالية، وتقرير لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وتقرير لجنة رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها، بالإضافة إلى مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة "110" لمؤتمر العمل الدولي "2022"، وتشكيل لجنة الخبراء القانونيين "2022- 2025"، وتحديد مكان وجدول أعمال الدورة ال 49 لمؤتمر العمل العربي 2023، ومتابعة ومناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي.//انتهى//22:26ت م0219