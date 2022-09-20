الرباط 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسعقدَ في مدينة القنيطرة بالمغرب اليوم التمرين المغربي-الأمريكي لتدبير الكوارث "ماروك مانتليت 2022", الذي يستمر إلى 23 من الشهر الجاري.ويتضمَّن التمرين, الذي يجمعُ سنوياً فرقاً متخصصة في هذا المجال من القوات المغربية، وفرقاً من الحرس الوطني لولاية يوتا، فضلاً عن مشاركة الوكالة الأمريكية لتقليص المخاطر, ندوات وحصص تدريبة ميدانية وحدات التدخل، وزيارات للسلطات العسكرية بين البلدين، لمختلف المواقع وورشات التدريب.ويهدف التمرين إلى تطوير التوافق العملياتي التقني والإجرائي بين الوحدات الخاصة للمتدخلين.//انتهى//22:28ت م0221