أبوظبي 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واستلقَّى صاحبُ السموِّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا, تتضمن علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.سلَّم الرسالة مستشار رئيس جنوب أفريقيا ومبعوثه الخاص بيجاني شاوكي خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد له اليوم في أبو ظبي.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات لاسيما في مجال الاقتصاد والتنمية.//انتهى//22:37ت م0222