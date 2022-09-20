الرياض 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسواصلَ المنتخبُ السعودي الأول لكرة القدم - اليوم - تدريباته في معسكره المقام في مدينة أليكانتي الإسبانية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022.وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستُلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ وإنهاء الهجمة، بعدها أجريت تقسيمة على منتصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب سلمان الفرج في التدريبات الجماعية لشعوره بآلام في عضلة الساق، فيما شارك اللاعب حسَّان التمبكتي في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.// انتهى //22:47ت م0224