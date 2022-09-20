حائل 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسأنهت إمارة منطقة حائل جميع الاستعدادات لمشاركة الأهالي الاحتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة، بإطلاق برامج وفعاليات يعبر من خلالها أهالي وزوار المنطقة عن صدق الانتماء والفرح بتوالي الإنجازات في هذا العهد الزاهر.وتشتمل الفعاليات على مسيرة أمنية وفعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة تنظمها أمانة منطقة حائل وعدد من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي، حيث ستشهد مدينة حائل إضاءة الشوارع وتزيينها بالأعلام الوطنية، والإنارات الخضراء تعبيراً عن مدى الاعتزاز بحب الوطن والفخر بأمجاده.//انتهى//23:03ت م0227