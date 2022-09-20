القاهرة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، بوزير الخارجية والشؤون الأوربية والتجارة في مالطا إيان برج، على هامش أعمال الدورة "77" للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم الجانبين، ومنها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية, بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات العالمية ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//23:08ت م0228