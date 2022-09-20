الطائف 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسزارَ القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة فارس أسعد، والوفد المرافق - اليوم - الغرفة التجارية الصناعية بالطائف.وجرى - خلال اللقاء - عرض فيديو تعريفي عن أهم المعالم السياحية والتاريخية بالطائف، إضافة إلى عرض عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة.وأبدى القنصل الأمريكي تطلعاته للتعاون بين الغرفة التجارية بالطائف والشركات الأمريكية.// انتهى //23:10ت م0229