عام / القنصلُ الأمريكي يزورُ الغرفة التجارية بالطائف
الثلاثاء 1444/2/24 هـ الموافق 2022/09/20 م واس
الطائف 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واس
زارَ القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة فارس أسعد، والوفد المرافق - اليوم - الغرفة التجارية الصناعية بالطائف.
وجرى - خلال اللقاء - عرض فيديو تعريفي عن أهم المعالم السياحية والتاريخية بالطائف، إضافة إلى عرض عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وأبدى القنصل الأمريكي تطلعاته للتعاون بين الغرفة التجارية بالطائف والشركات الأمريكية.
// انتهى //
23:10ت م
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