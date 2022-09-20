جدة 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسيدشن غداً صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة، معرض مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الذي يقام بعنوان "هي لنا دار وللموهبة دار"، الذي تقيمه المؤسسة ضمن احتفالاتها باليوم الوطني الـ92، وذلك في الرد سي مول بجدة.ويتضمن المعرض الذي يقام على مدى 3 أيام، توزيع نحو 2000 منحة تعليمية مختلفة للجمهور، ومشاركة أبرز موهوبي المملكة، وأبطال آيسف، ومجموعة مميزة من البرامج والفعاليات والأنشطة، إضافة إلى معرض مصور يضم 92 صورة، تروي قصة الموهوبين السعوديين، من اكتشاف موهبتهم وحتى رعايتها، إلى حصدهم الإنجازات الدولية، إضافة إلى مسرح تفاعلي يحوي مسابقات عامة، وأسئلة ومقاييس متنوعة، فيما يضم ركن آخر فعالية ورشة "أنا موهبة" التفاعلية للأطفال، تشتمل على أنشطة لمهارات التفكير الإبداعي، ومرسم الوطن، وعرض أفلام تعريفية عن موهبة وبرامجها.// انتهى //23:21ت م0230