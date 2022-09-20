نيويورك 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك في نيويورك اليوم، مع وزير التعليم والتدريب المهني الباكستاني رانا تنوير حسين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة تحويل التعليم.وأوضحت الإيسيسكو في بيان صادر لها، أن الجانبين تطرقا إلى عدد من البرامج والمشاريع التي تنفذها المنظمة حالياً، وإمكانية استفادة باكستان منها، وتم الاتفاق على إطلاق مشروع تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المدارس الريفية بباكستان، للوصول إلى تحسين هذه الخدمات في ألف مدرسة ريفية.// انتهى //23:24ت م0231