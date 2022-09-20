نيويورك 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم في نيويورك وزير الخارجية والتعاون الغيني موريساندا كوياتي على هامش أعمال الدورة ال—77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.ونُوقشت خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.//انتهى//23:25ت م0232