واشنطن 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسأكدت الولايات المتحدة الأمريكية و 17 دولة أخرى، الالتزام بإقامة منطقة أطلسية سلمية ومزدهرة ومفتوحة وتعاونية.وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مشترك اليوم، إلى أن الدول بصفتها دولاً ساحلية على حدود المحيط الأطلسي وأعضاء في مجتمع دول المحيط الأطلسي، تشترك في الالتزام بإقامة منطقة أطلسية سلمية ومزدهرة ومفتوحة وتعاونية، مع الحفاظ على المحيط كمورد صحي ومستدام وقادر على الصمود للأجيال القادمة.وأفادت أن القرصنة؛ والجريمة المنظمة؛ والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم؛ وتغير المناخ؛ والتلوث؛ والتدهور البيئي تشكل تهديداً لسبل العيش.وأبانت أن الدول سوف تستكشف الفرص، حسب الاقتضاء، للمشاركة في مجموعة من التحديات المشتركة في منطقة المحيط الأطلسي واستكشاف تطوير حوار أوسع حول تعزيز التعاون في المنطقة.والدول الـ17 هي: أنغولا والأرجنتين والبرازيل وكندا وكوستاريكا وكوت ديفوار وغينيا الإستوائية وغانا وغينيا بيساو وأيرلندا وموريتانيا وهولندا والنرويج والبرتغال والسنغال وإسبانيا والمملكة المتحدة.//انتهى//23:35ت م0233