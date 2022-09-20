الرياض 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واساختتمت الهيئة السعودية للسياحة جولتها الترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بدأت في الـ 11 من الشهر الجاري واستمرت حتى الــ 18 من الشهر ذاته.واستعرضت خلالها الهيئة وشركاؤها أبرز الفرص والإمكانات التي تقدمها المملكة في صناعة السياحة، وضمت خمس محطات بدأت في المنامة واختتمت في مسقط مرورًا بالدوحة والكويت ودبي.وأتت هذه الجولة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة للترويج للوجهات السياحية، وجذب السياح من المنطقة والأسواق الإقليمية، ودعم وتمكين القطاع السياحي من خلال إبراز الفرص وبناء الشراكات وعقد اتفاقيات التعاون.ودعت الهيئة أبرز شركات السياحة والسفر في دول الخليج للمشاركة في الاجتماعات والاطلاع على الوجهات والمنتجات السياحية السعودية، والالتقاء بالجهات المؤثرة في صناعة السياحة في المملكة.وشارك الهيئة في جولتها الترويجية عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة ، ومشاركة وحضور أكثر من 580 شركة من دول الخليج، حيث عقد المشاركون اجتماعات عمل ناقشوا فيها فرص التعاون والعمل المشترك.// انتهى //23:39ت م0235