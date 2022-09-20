واشنطن 24 صفر 1444 هـ الموافق 20 سبتمبر 2022 م واسعقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعًا مع مدير عام هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ديفيد آبلغيت، بحضور المدير التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبدالرحمن القرطاس، وذلك في مقر الهيئة في العاصمة الأمريكية واشنطن.وجرى خلاله مناقشة تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، واستعراض خطط المملكة الطموحة في تحقيق مستهدفات قطاع التعدين، وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، كما تطرق الطرفين لحجم ونوعية الثروات الطبيعية المتوفرة في المملكة والمقدرة بـ 1.3 ترليون دولار، إضافة إلى بحث الفرص في عدد من المعادن مثل التيتانيوم والألمنيوم، وتعزيز التعاون في اكتشاف المعادن الأرضية النادرة.وأشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بالعلاقة الطويلة التي تمتد لأكثر من (37 عامًا) بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، والإنجازات التي تحققت في مجالات المسح والتنقيب والتعدين، إضافة إلى تدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين السعوديين.// انتهى //23:56ت م0237