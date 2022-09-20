القاهرة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الثلاثاء كلاً من وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، ووزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب.جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير شكري في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.وجرى خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، والأوضاع في سوريا، وكذلك الوضع في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، فضلاً عن تطورات قضية سد النهضة.//انتهى//00:18ت م0003