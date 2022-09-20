عمّان 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني أمس الثلاثاء في نيويورك رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على هامش أعمال الدورة ال—77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وخلال اللقاء أكدا أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين، والحرص على المضي قدما في المشاريع بين البلدين، والتعاون الثلاثي مع مصر، كما بحثا تعزيز الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب والتطرف.// انتهى//00:28ت م0004