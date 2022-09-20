سياسي / العاهل الأردني يلتقي رئيس مجلس الوزراء العراقي
الأربعاء 1444/2/25 هـ الموافق 2022/09/21 م واس
عمّان 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واس
التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني أمس الثلاثاء في نيويورك رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على هامش أعمال الدورة ال—77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال اللقاء أكدا أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين، والحرص على المضي قدما في المشاريع بين البلدين، والتعاون الثلاثي مع مصر، كما بحثا تعزيز الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب والتطرف.
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