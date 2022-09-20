نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأكدت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أن قمة "الأولوية" ستكون بمثابة منصة متاحة للحوار والمناقشة بهدف إيجاد حلول تساعد القادة في جميع أنحاء العالم على معالجة الأولوية الأهم بالنسبة لكل مجموعة من مجموعات الأفراد.وكشفت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أمس الثلاثاء في بيان صحفي، عن تفاصيل قمة "الأولوية" المزمع انعقادها يوم الخميس القادم في نيويورك وذلك على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تتضمن المستجدات والفعاليات الدولية القادمة والدراسة الاستطلاعية العالمية الرامية إلى تحديد الأولوية الأهم لكل فرد.وأوضحت المؤسسة، أنها تهدف من خلال النسخة السادسة من الفعالية الرئيسة لها إلى توفير حلقة وصل تجمع بين الأفراد من جميع مختلف مجالات الحياة، لمناقشة القضايا والتحديات العالمية الملحة، لا سيّما مع ما يشهده العالم من تغييرات اجتماعية واقتصادية وجيوسياسية استثنائية.وأشارت إلى أنه سيشارك في القمة أكثر من 40 متحدثا بارزا، بما في ذلك معالي رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر الرميان ، ومعالي رئيس الوزراء السابق للدنمارك هيل ثورنينج شميدت ومعالي رئيس الوزراء السابق لبوتان داشو تشيرينغ توبغاي ، ومعالي وزيرة الدولة لشؤون الشباب ووزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات شما بنت سهيل فارس المزروعي.وأبانت أن من ضمن المتحدثين رئيس إمريتا بجامعة بنسلفانيا؛ رئيسة مجلس إدارة Prodigy Finance ومنظمة Resilient Cities Catalyst الدكتورة جوديث رودين و دكتوراة المؤسس والرئيس التنفيذي؛ XPRIZE وبيتر ديامانديس والمؤسس المشارك والرئيس، Oceans 2050 ألكسندرا كوستو والمؤسس والرئيس التنفيذي، لشركة Gro Gro Intelligence سارة مينكر ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لشركة Claure Capital مارسيلو كلور والرئيس التنفيذي، Magic Leap بيجي جونسون.ولفتت النظر إلى أن المؤسسة تخطط للكشف عن نتائج دراسة استقصائية عالمية واسعة النطاق لمعرفة أهم أولويات الأفراد ضمن تركيبات سكانية عديدة.وأفادت المؤسسة، أنها تهدف إلى إحداث تأثير مباشر وإيجابي على الإنسانية من خلال إطلاق مبادرات متعددة عبر مجالات مختلفة، مبينة أنه من هذا المنطلق ستكون قمة "الأولوية" بمثابة حوار عالمي سنوي يساعد في فهم رغبات الأفراد وآمالهم وتوقعاتهم.// انتهى //00:57ت م0005