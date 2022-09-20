جدة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسرفع معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة قرار مجلس الوزراء بتحول (مكتب مشاريع محافظة جدة) إلى (هيئة تطوير محافظة جدة).وأكد معاليه إن "هيئة تطوير محافظة جدة" ستسهم في توحيد جهود الجهات الحكومية، وتجاوز العقبات لتحقيق نقلة نوعية في تنمية مدينة جدة، وتعزيز مكانة المدينة اقتصاديا وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، إضافة لتعزيز مكانتها سياحيا واستثماريا، ومدينة حاضنة للفن والإبداع.ونوه أمين جدة بحرص القيادة - حفظها الله - على تنمية جميع مناطق المملكة واستغلال الفرص والميزات النسبية في كل منطقة، ويأتي إنشاء هيئة تطوير جدة امتدادًا لدعم واهتمام القيادة الرشيدة، مؤكدا أن هذا الدعم سيكون له التأثير الكبير في بلوغ مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتحسين جودة الحياة في مدينة جدة، وأن تصبح ضمن أفضل 100 مدينة ملائمة للعيش على مستوى العالم.// انتهى //01:15ت م0006