الجزائر 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان أمس وفدا نيابيا من البرلمان الأوروبي مؤلفا من أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة في الجزائر والاتحاد الأوروبي، برئاسة رئيس مفوضية العلاقات مع دول المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي أندريا كوزولينو.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وآفاقها المستقبلية.// انتهى //02:02ت م0007