عمّان 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في نيويورك أمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.وتطرق اللقاء إلى عدة قضايا، منها القضية الفلسطينية، و تداعيات الأزمة في أوكرانيا على المنطقة والعالم، فضلا عن جهود التعامل مع آثار التغير المناخي وأهمية مواجهة تحديات الأمن الغذائي، إضافة إلى المستجدات في العراق وسوريا.// انتهى //02:14ت م0008