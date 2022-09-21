سياسي / العاهل الأردني يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
الأربعاء 1444/2/25 هـ الموافق 2022/09/21 م واس
عمّان 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واس
التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في نيويورك أمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
وتطرق اللقاء إلى عدة قضايا، منها القضية الفلسطينية، و تداعيات الأزمة في أوكرانيا على المنطقة والعالم، فضلا عن جهود التعامل مع آثار التغير المناخي وأهمية مواجهة تحديات الأمن الغذائي، إضافة إلى المستجدات في العراق وسوريا.
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