نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أمس وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش وذلك على هامش أعمال الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.وبحث الجانبان المواضيع المتعلقة بالعلاقات بين دولة الكويت و صربيا بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وقد وقع الجانبان عقب اجتماعهما على اتفاقية تعاون في مجال الرياضة بين البلدين والتي من شأنها الإسهام في تطوير التعاون في مجال الأنشطة الرياضية الدولية وتبادل المعلومات والخبرات.كما التقى وزير الخارجية الكويتي وزير الخارجية البولندي زبيجينيف راو وذلك على هامش أعمال الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومجمل الأوضاع على الصعيد الدولي.// انتهى //02:31ت م0009