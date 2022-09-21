واشنطن 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأكدت الدول المتشاطئة على المحيط الأطلسي أمس الثلاثاء على التزامها بإقامة منطقة أطلسية سلمية ومزدهرة ومفتوحة وتعاونية.وجاء في بيان مشترك نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية، وأنجولا، والأرجنتين، والبرازيل، وكندا، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، وغينيا الاستوائية، وغانا، وغينيا بيساو، وأيرلندا، وموريتانيا، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، والسنغال، وأسبانيا، والمملكة المتحدة، بصفتها دولا متشاطئة على حدود المحيط الأطلسي وأعضاء في مجتمع دول المحيط الأطلسي، تشترك في الالتزام بإقامة منطقة أطلسية سلمية ومزدهرة ومفتوحة وتعاونية، مع الحفاظ على المحيط كمورد صحي ومستدام وقادر على الصمود للأجيال القادمة.وقال البيان :" نعتمد جميعا في معيشتنا على المحيط الأطلسي، الذي هو محور لطرق التجارة المهمة، والموارد الطبيعية الحيوية، والتنوع البيولوجي الأساسي. وأن تحديات مثل القرصنة والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والصيد غير القانوني وغير المسجل وغير المنظم، وتغير المناخ والتلوث والتدهور البيئي يشكلان تهديدا لسبل عيشنا".وأوضح البيان أن المحيط الأطلسي يوفر أيضا إمكانات اقتصادية غير مستغلة، من الموارد الطبيعية إلى التقنيات الجديدة، لا يمكن لأي بلد بمفرده حل التحديات العابرة للحدود في منطقة المحيط الأطلسي أو معالجة الفرص المتاحة أمامنا بشكل كامل، وأنه من أجل الجمع بين دول الأطلسي لتحقيق أهدافنا المشتركة، سوف نستكشف الفرص للمشاركة في مجموعة من التحديات المشتركة في منطقة المحيط الأطلسي واستكشاف تطوير حوار أوسع حول تعزيز التعاون في المنطقة.// انتهى //03:00ت م0010