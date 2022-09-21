نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، على هامش المناقشة العامة خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس، كلا على حدة، نظيرته السلوفينية تانيا فاجون، ونظيره المجري بيتر زيجارتو، ونظيره الهولندي فوبكه هويكسترا.وجرى خلال اللقاءات بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك ومجمل الأوضاع على الصعيد الدولي.// انتهى //03:09ت م0011