الجزائر 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة محادثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ انصبت حول التنسيق المستمر بين الطرفين تحضيرا للقمة العربية بالجزائر والمقررة في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة ال77 رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.وكان وزير الخارجية الجزائري قد شارك أمس في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي خصص لمناقشة جدول أعمال الدورة ال٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أبلغ المشاركين باستكمال التحضيرات لتنظيم قمة عربية ناجحة توحد كلمة الدول العربية، وتعزز مساهمتها في معالجة التحديات الراهنة على الساحة الدولية.// انتهى //05:00ت م0014