مكة المكرمة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسافتتحت وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات الدكتورة وردة بنت عبدالله الأسمري أمس مكتبة كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات بشطر الطالبات وعدد من المبادرات العلمية والثقافية، ضمن فعالية "خير جليس" التي تنظمها الكلية لتحفيز طالبات الجامعة على البحث والقراءة في مختلف التخصصات.وثمنت الدكتورة وردة الأسمري جهود الكلية في الاستثمار الأمثل لمكتبة الكلية ودعمها بالأنشطة المختلفة، وإتاحة الفرصة لطالبات الجامعة بالتطوع في تفعيل تلك المبادرات التطوعية التي تأتي مفعِّلة لأهداف الجامعة ضمن مسار خدمة المجتمع في خطتها الاستراتيجيَّة 2027، إضافة إلى الاستفادة من كتب الكلية سواء ذات العلاقة بالتخصص أو كتب المعارف الأخرى.كما أوضحت وكيلة الكلية الدكتورة عهد بنت محمد الجرف أن الكلية حرصت على تهيئة المكتبة للطالبات؛ بإتاحة نظام الحجز لاجتماعات مشاريع التخرج، وتنظيم اللقاءات البحثية، إضافة إلى إتاحة اقتناء الكتب غير التخصصية لكافة منسوبات وطالبات الجامعة، مشددة على أهمية مشاركة الطالبات في تنفيذ مبادرات وأنشطة المكتبة، وإكسابهم العديد من المهارات التطوعية في فهرسة الكتب وترتيب المصادر بأنواعها.وتتضمن المبادرات التي أطلقتها المكتبة حزمة متنوعة من اللقاءات العلمية مع عضوات هيئة التدريس؛ لمناقشة الكتب التخصصية في أي برنامج من برامج الكلية، علاوة على تفعيل المسابقات الثقافية، وتنظيم ورش عمل في القراءة السريعة وكتابة القصص القصيرة.// انتهى //06:25ت م0016