مكة المكرمة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسسيّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوجيه من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شاحنات محملّة بمياه زمزم إلى منطقتي جازان ونجران في لمسة وفاء ومحبة تجاه ما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات عظيمة لحماية بلاد الحرمين الشريفين ومقدراتها وعرفاناً وتقديرا لجنودنا المرابطين على الثغور والحصون الذين يدافعون عن الوطن وساكنيه، ومقدساته ومقدراته.ودعا الشيخ السديس الله تعالى أن ينصر جنودنا البواسل ويجزيهم خير الجزاء، ويسدد رميهم ويثبت أقدامهم ويدحر أعداءهم، وأن يجعل هذا الوطن آمناً مطمئناً من كل داء وبلاء، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظها الله .// انتهى //06:38ت م0017