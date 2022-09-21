نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسبرئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية - رئيس الدورة الحالية - للمجلس الوزاري، عقد الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني وذلك بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي وزير الخارجية بالمملكة المتحدة جيمس كليفرلي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس.وشارك في الاجتماع كلا من معالي وزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر ، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ومندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور محمد الحسن، ووزير دولة قطر للشؤون الخارجية سلطان المريخي، ومعالي وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وفي بداية الاجتماع قدم أصحاب السمو والمعالي والسعادة واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مشيدين بدورها الكبير في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المتحدةودول مجلس التعاون معزين العائلة المالكة والشعب البريطاني برحيلها.واستعرض الاجتماع آفاق العلاقات الخليجية - البريطانية والتي تستند على تاريخ طويل من الصداقة والتفاهم والتعاون لخدمة المصالح المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وأهمية مواصلة العمل المشترك بين الجانبين، والتعاون في العديد من المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والثقافية، كما بحث الاجتماع مستجدات ملف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين والحرص المتبادل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنميتها.كما ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتعزيز مجالات التعاون وخدمة المصالح المشتركة.// انتهى //06:44ت م0018