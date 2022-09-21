ينبع 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسوقعت أمس إدارة التعليم بمحافظة ينبع اتفاقية الشراكة المجتمعية مع نادي رضوى الرياضي بمقر إدارة التعليم، ومثل إدارة التعليم رئيس قسم النشاط الطلابي مصلح الحبيشي فيما مثل نادي رضوى رئيس مجلس الإدارة علي بن مسلم الصبحي ، وذلك بحضور رئيس قسم التعليم المستمر رئيس الشراكة المجتمعية ياسر بن صالح النزاوي، ونائب رئيس نادي رضوى حسين راضي الجهني .وعبر رئيس الشراكة المجتمعية بالإدارة عن سعادته بهذه الاتفاقية قائلا:" إن إدارة التعليم تحرص على تفعيل الشراكة المجتمعية التي تخدم منسوبي وطلاب التعليم العام بالمحافظة"، مضيفا أن نادي رضوى أحد أندية المحافظة التي تقدم نموذجا مميزا في الأنشطة الرياضية والألعاب المختلفة مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس إدارة النادي لتطوير الرياضة بالمحافظة واستكشاف المواهب وتنميتها ورفع اسم ينبع في شتى المحافل، مبديا سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع النادي.وقال رئيس نادي رضوى علي الصبحي": إن هذه الاتفاقية جاءت للتأكيد على الشراكة الأصيلة بن نادي رضوى وبين إدارة التعليم لتعكس التكامل الحقيقي بين الإدارات الحكومية لما يخدم أبناء هذا الوطن الغالي في مجالات التدريب والتطوير وصقل المواهب واكتشافها". وأضاف أننا نركز دائما في حديثنا مع أبنائنا اللاعبين على الاهتمام بالتحصيل العلمي في المقام الأول ثم الرياضة كممارسة تنافسية .// انتهى //07:08ت م0020