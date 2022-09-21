نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسدعا الرئيس الكوري يون سيوك -يول أمس الثلاثاء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوقوف معًا للدفاع عن الحرية والسلام، قائلاً إن كوريا الجنوبية ستكثف مساهماتها في حل الأزمات العالمية.ووجه يون هذا النداء في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أوجز رؤيته لدور كوريا الجنوبية المتزايد في المجتمع الدولي وأشار الى الدعم الذي تلقته من الأمم المتحدة.وقال "عندما تتعرض حرية أي مواطن أو أمة في المجتمع العالمي للخطر، فإن المجتمع الدولي هو الذي يجب أن يقف متضامنا للدفاع عن هذه الحرية".وأشار يون إلى محاولات "تغيير الوضع الراهن بالقوة" والأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.وأوضح أن مثل هذه التهديدات للحرية والسلام يجب التغلب عليها من خلال التضامن والالتزام الشجاع بإطار المعايير العالمية التي توطدت على مدى السنين داخل نظام الأمم المتحدة.// انتهى //07:14ت م0022