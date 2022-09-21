عرعر 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واساستعدت منطقة الحدود الشمالية بحزمة فعاليات ترفيهية ورياضية وثقافية احتفاءً باليوم الوطني ٩٢ للمملكة في مدن ومحافظات المنطقة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، إضافة لتزيين الشوارع بأكثر من 6 آلاف من أعلام المملكة في المسطحات الخضراء والحدائق العامة والشوارع والميادين.وخصصت لانطلاق أولى فعاليات المنطقة في مدينة عرعر بموقعين هما حديقة برج المياة وساحة حي الرفاع تبدأ من اليوم، لمدة أربعة أيام منها مهرجان هيئة الترفية ومسيرة الخيول، ومسيرة للدرجات النارية، وعرض عسكري، وبطولة القدم للبراعم، ومسيرة وطن، وأمسيات شعرية وثقافية وفنون شعبية متنوعة، وركن خاص للأسر المنتجة، وألعاب نارية، وغيرها.كما تشارك محافظات رفحاء، وطريف، والعويقيلة بالعديد من الفعاليات الرياضية والثقافية المتنوعة.// انتهى //08:07ت م0026