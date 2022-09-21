نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسشارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لأصدقاء مبادرة التنمية العالمية، برئاسة جمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.ونوه سمو وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع، على مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة، من خلال العمل الجماعي والأطر متعددة الأطراف، وأكد أن البلدان النامية ستتأثر أكثر من غيرها عندما يتراجع التعاون الدولي.وأشار إلى ركائز رؤية المملكة 2030 وتماشيها مع أجندة التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، وقال سموه ": نحن حريصون على العمل مع جمهورية الصين الشعبية والشركاء الآخرين لتسريع وتيرة التنمية المستدامة".وشارك في الاجتماع أكثر من 30 دولة على مستوى وزراء خارجية ومسؤولين رفيعي المستوى.حضر الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.// انتهى //08:08ت م0027