الرياض 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واستُشارك أكثر من 250 شركة عالمية في المعرض المصاحب لملتقى الصحة العالمية الذي تستضيفه المملكة في التاسع من أكتوبر المقبل في العاصمة الرياض، وذلك تحت شعار "التحول في القطاع الصحي".ويتضمن الملتقى، الذي يستمر ثلاثة أيام، خمس مؤتمرات، تشمل أربعة مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر (CME)، مثل، الصحة العامة، والرعاية الصحية الجيدة، ومستقبل المختبرات الطبية، والأشعة، إضافة إلى منتدى القادة الذي يهدف إلى تمكين الحوار الهادف بين قادة الفكر والمسؤولين الحكوميين حول تحقيق رؤية المملكة 2030، ودفع التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الأدوية والتقنيات، والقيادة والحوكمة.وسيُقدم ملتقى الصحة العالمي مجموعة متنوعة من الفرص لزواره للقاء المتخصصين في المجال الصحي والأطباء وصانعي السياسات، إلى جانب الاطلاع على أحدث الاكتشافات والتوجهات الطبية والتواصل، فضلاً عن فرص مزاولة الأعمال مع مجتمع الرعاية الصحية العالمي، كما سيُشاهد الزوار العديد من الابتكارات الجديدة التي ستغدو جزءً أساسياً من محادثات الصناعة البارزة.يُذكر أن الملتقى سيقام تحت رعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض .// انتهى //08:35ت م0029