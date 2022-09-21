نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث مسارات التعاون المشترك بين البلدين، إضافةً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //09:14ت م0030