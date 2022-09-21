مسقط 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر إقامته بمسقط، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة حمد أحمد الرحومي، والوفد المرافق له من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.جاء ذلك خلال رئاسة معاليه لوفد المجلس في أعمال الاجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشار إلى أهمية اللقاءات البرلمانية الخليجية التي تعزز العمل البرلماني المشترك بين المجالس التشريعية الخليجية لرفع مستوى التنسيق في كافة المحافل والمؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية.من جهته أشاد النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مجلس الشورى في المملكة من أجل تعزيز التواصل والتعاون بين المجالس الخليجية، مشيدًا بما يقدمه معاليه للارتقاء بالعمل البرلماني الخليجي إلى أعلى المستويات.حضر الاستقبال الوفد المرافق لمعاليه, عضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور إبراهيم النحاس، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور طارق الشمري، وعضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم، وعدد من المسؤولين في المجلس.// انتهى //09:30ت م0031