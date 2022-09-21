إسلام آباد 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أحسن إقبال الذي وصف الفيضانات بأنها كارثة بيئية كبرى وأزمة إنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الفورية لباكستان التي تضررت بشدة من ويلات الاحتباس الحراري.وسلطت الضوء على لقاءات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع رؤساء دول العالم على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.واهتمت بتجديد باكستان التزامها بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تقرير المصير، ومطالبتها من المجتمع الدولي بمساعدة الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة لضمان الأمن الدائم في الشرق الأوسط.وتناقلت أنباء مقتل جندي باكستاني جراء هجوم نفذته عناصر إرهابية عبر الحدود المشتركة مع أفغانستان.وتحدثت صحف الأربعاء عن مستقبل تحالف الكومنولث الذي لعبت الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية دوراً أساسياً في إنشائه.// انتهى //09:36ت م0032