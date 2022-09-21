الرباط 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، باستضافة المغرب "التمرين المغربي-الأمريكي لتدبير الكوارث "، مبرزة أن هذا التمرين يتضمن ندوات وتكوينات وتداريب ميدانية.وتطرقت إلى أعمال الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني، الذي افتتح أمس بالدار البيضاء، من أجل بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.وسلطت صحف الأربعاء الضوء على الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت مدينة نابلس أمس اشتباكات عنيفة، خلال اعتقال قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية عنصرين من حركة حماس.وتناقلت تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة أمس أمام قادة العالم أجمع من المخاطر التي أصبحت تهدد العالم جراء الأزمات المتعددة التي تواجه البشرية.وتوقفت صحف الرباط عند الزلزال العنيف الذي هز مكسيكو أمس، متسببا في مقتل شخصين على الأقل وإلحاق إضرارا كبيرة وقطع التيار الكهربائي عن قرابة مليوني شخص.// انتهى //09:37ت م0033