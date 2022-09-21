نجران 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأكملت منطقة نجران استعداداتها لمشاركة الأهالي الاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، من خلال حزمة من الفعاليات والبرامج الوطنية والثقافية الترفيهية.وتشمل الفعاليات تنظيم مسيرة وطنية تشارك بها عدد من الجهات الحكومية، فيما تنظم هيئة الترفيه فعاليات ترفيهيه بمتنزه الأمير جلوي بن مساعد بأبا رشاش، وعروض فلكلورية وثقافية في ساحة المتحف الإقليمي على طريق الأمير سلطان، كما ستقام عروض الألعاب النارية يوم الجمعة القادم في حي النهضة، إضافة إلى الفعاليات المقامة بجوار النافورة التفاعلية على طريق الملك سعود، التي تضم معارض صحية وأركاناً فنية وثقافية وعروضاً فنية.كما أنهت أمانة منطقة نجران تجهيزاتها من خلال تركيب أكثر من 5300 علم بالطرقات والميادين بالمنطقة، و 3248 مجسمات مضاءة، وتركيب 544 مجسمات جمالية ، فيما أضاءة باللون الأخضر 25 مبنى تعبيراً عن الاحتفاء باليوم الوطني، إضافة إلى تهيئة المتنزهات والحدائق والساحات العامة لاستقبال الأهالي والمقيمين للاحتفاء باليوم الوطني.// انتهى //10:47ت م0050