جدة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واساجتمع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أمس، على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مع معالي وزير خارجية الجمهورية التركية مولود جاويش أوغلو.وناقش الجانبان خلال اللقاء، عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك سبل مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //11:10ت م0053