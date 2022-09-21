جيزان 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جاهزيتها واستعدادها للاحتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار"، من خلال روزنامة من الفعاليات التي ستنفذ على مستوى الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات، وذلك على مدى أسبوع دراسي كامل.وبينت تنوع البرامج المقدمة التي تستهدف منسوبي إدارة التعليم والطلبة وأفراد المجتمع، مؤكدةً أهمية تفعيل الاحتفاء بالمناسبة ودورها في ترسيخ وتنمية المواطنة الصادقة في النفوس، وإبراز الدور العظيم الذي قام به المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في توحيد هذا الكيان الشامخ.وأشارت إلى أن جدول الفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة تشمل حفل الإدارة العامة الرسمي الذي يضم فقرات فنية وغنائية ومسرحية وقصائد شعرية، ومسيرة وطنية، وفيديوهات لتوثيق وتسجيل مشاركات الطلبة في حب الوطن والفخر بأمجاده، وزيارات طلابية لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي تقديرًا لتضحياتهم، ولتهنئتهم بهذه المناسبة الغالية، ومنافسات رياضية وطنية,// انتهى //11:15ت م0054