المدينة المنورة 25 صفر 1444هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسحقّق مركز القلب بالمدينة المنورة المركز الأول في مسابقة "الإنعاش القلبي الرئوي" ضمن فعاليات أسبوع المحاكاة الصحّي المقام بتجمّع المدينة المنورة الصحّي.وشارك في المسابقة 7 فرق تمثّل المستشفيات العامة والنطاقات الصحّية بالمدينة المنورة, بهدف رفع كفاءة الممارسين الصحيين بالمنطقة, وتحسين جودة الخدمة, ومحاكاة الوضع باستخدام دمى عالية الجودة,وقد حاز مركز القلب بالمدينة المنورة المركز الأول, فيما نال مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالحرس الوطني بالمنطقة المركز الثاني,في حين جاء النطاق الصحّي الأول ثالثاً.يذكر أن تجمّع المدينة المنورة الصحّي ينفّذ خلال الأسبوع الجاري فعاليات "أسبوع المحاكاة الصحّي" بمشاركة 230 كادراً من الممارسين والمتخصصين بهدف إطلاعهم على أحدث التقنيات العالمية في مجال المحاكاة, وإكسابهم المهارات الإكلينيكية التي تسهم في الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات العلاجية المقدّمة للمرضى.// انتهى //11:16ت م0055