جدة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واساجتمع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه،أمس، على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مع معالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف.وأكد الأمين العام للمنظمة الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الداعم لجمهورية أذربيجان بخصوص الاعتداءات الأرمينية على أراضيها.من جهته ثمّن وزير خارجية أذربيجان، مساندة المنظمة والدول الأعضاء لبلاده ضد تلك الاعتداءات الأرمينية.// انتهى //11:19ت م0056