الرياض 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال خلال الفترة من يوم السبت الموافق 28/ 2/ 1444 هـ حتى يوم الخميس الموافق 3/ 3/ 1444 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa.// انتهى //11:27ت م0059