عام / بدءاً من السبت القادم.. فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال
الأربعاء 1444/2/25 هـ الموافق 2022/09/21 م واس
الرياض 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال خلال الفترة من يوم السبت الموافق 28/ 2/ 1444 هـ حتى يوم الخميس الموافق 3/ 3/ 1444 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa.
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11:27ت م
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