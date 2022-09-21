جدة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسقدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الثغر العام بجدة، خدماتها لــ 39511 مستفيداً، خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م.وأوضحت صحة جدة، أن عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ 19108، في حين قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 20403 مستفيدين، فيما بلغ عدد المنومين 1699، وإجراء 595 عملية جراحية، والفحوصات الإشاعية 10006، ومراجعي قسم الأسنان 3499، وإجراء 416799 فحصاً مخبرياً، إضافة إلى 102000 رعاية عاجلة، فيما بلغ عدد الموليد 201 مولود.// انتهى //11:27ت م0060