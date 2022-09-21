القاهرة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسعقدت هيئة الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية اجتماعًا في القاهرة برئاسة رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية فهد بن حسن آل عقران، وبمشاركة مدراء العموم في وكالات أنباء كل من الكويت والإمارات والأردن، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ97 للجنة الدائمة للإعلام العربي.وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ97 ، فضلاً عن استعراض الموضوعات التي تهم الأمانة العامة لاتحاد وكالة الأنباء العربية.حضر الاجتماع الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية الدكتور فريد آيار.// انتهى //11:28ت م0061