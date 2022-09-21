سياسي / وزير خارجية مصر يبحث مع نظيريه المجري والمالي تعزيز التعاون
الأربعاء 1444/2/25 هـ الموافق 2022/09/21 م واس
القاهرة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واس
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، كلاً من وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، ووزير خارجية مالي عبد الله ديوب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بنيويورك.
وجرى خلال اللقاءين بحث سُبل دعم وتعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الغذاء والطاقة عالمياً.
// انتهى //
11:30ت م
0062