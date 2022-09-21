القاهرة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، كلاً من وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، ووزير خارجية مالي عبد الله ديوب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بنيويورك.وجرى خلال اللقاءين بحث سُبل دعم وتعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الغذاء والطاقة عالمياً.// انتهى //11:30ت م0062