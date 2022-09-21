الخرطوم 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم توجيه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وزارة الاتصالات والتحول الرقمي بالعمل على تأمين الشبكات من أياختراق أو هجوم سيبراني.ونشرت إعلان وزارة الصحة السودانية أمس، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بمرض جدري القرود، منها إصابتين بولاية غرب دارفور وإصابة واحدة بولاية الخرطوم، وواحدة بولاية كسلا، وواحدة بولاية شمال دارفور.وأخبرت صحف الأربعاء عن تسلم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بالسودان من وكالة التنمية الأميركية الدولية 500 طن متري من الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام المنقذة للحياة لأطفال السودان.وأولت اهتماماً بلقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السودانية أحلام مدنى مهدى بمكتبها أمس، بوفد الاتحاد العربي للتطوير والتنمية برئاسة المستشار خالد عابد رئيس الاتحاد، وجرى خلال اللقاء بحث فرص الاستثمار في مجال البنيات التحتية ومجالات الطاقة والاستثمار الزراعي.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى تقديم ألمانيا أمس مبلغ 2 مليون يورو إضافي لصندوق السودان الإنساني ليبلغ أجمالي المساعدات 11.5 مليون يورو، مؤكدة أنها تتحمل مسؤوليتها الإنسانية من خلال توفير 2 مليون يورو إضافية لصندوق السودان الإنساني التابع للأمم المتحدة.// انتهى //11:32ت م0063