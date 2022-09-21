المدينة المنورة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واستنفّذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة على مدى الأسبوع المقبل 19 برنامجاً وفعالية, احتفاءً باليوم الوطني الـ 92 للمملكة, تحت شعار "هي لنا دار".وتشمل الفعاليات التي تقام في مرافق مبنى إدارة التعليم, والمكاتب التعليمية, ومدارس البنين والبنات, أوبريتاً وفلكلوراً وطنياً بعنوان "هذي حقاً بلادي" في الصالة الثقافية بمبنى إدارة التعليم, وحفلاً ثقافياً للطالبات يتضمن أوبريت "مواكب المجد" يقام في المركز الثقافي بإدارة التعليم, ومسيرة طلابية في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بمشاركة منسوبي التعليم والمجتمع المحلي.كما تشمل الفعاليات عروضاً مرئية وأركاناً منوعة تنظمها منسوبات التعليم بمبنى الشؤون التعليمية, وفعاليات للتعريف بتقاليد العلم السعودي وطرق المحافظة عليه والعناية به, إضافة إلى "دوري كرة القدم" بين مدارس مكاتب التعليم يقام على ملعب التعليم, ويستهدف طلبة المرحلة الثانوية, إلى جانب منافسات "دوري مهارات الاتصال والحوار" لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية.وتتضمن الفعاليات أيضاً معرضاً فنياً يشمل رسومات تعبيرية عن المشروعات الوطنية الكبرى يستهدف منسوبي التعليم والطلبة والطالبات, ومسابقات ثقافية في مجالات الشعر والفن والكتابة الإبداعية, وعروض لوحات جدارية وطنية, وتصاميم العروض المرئية التي تجسّد مفهوم اللحمة الوطنية وفعاليات منوعة عديدة تقام بمشاركة منسوبي ومنسوبات التعليم وطلبة وطلاب المدارس العامة والتربية الخاصة.// انتهى //11:33ت م0064