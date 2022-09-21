عرعر 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة اليوم، مطار عرعر الذي يعد من المشروعات الحيوية التي قامت منظومة النقل والخدمات اللوجستية بتنفيذه وفق أعلى المعايير العالمية في ظل الطلب المتنامي لاستيعاب أعداد المسافرين المتزايدة واستحداث وجهات جديدة.كما وقف على كاونترات إجراءات السفر وصالة انتظار الرحلات والصالة التنفيذية.يُذكر أن المطار الجديد يخدم مليون مسافر سنويًا, من أبناء المنطقة والقادمين إليها من مواطنين وزائرين، والعديد من المراكز والهجر بمنطقة الحدود الشمالية، بطاقة استيعابية للحركة الجوية تبلغ أكثر من (10) آلاف رحلة سنويًا، و 616 مواقفاً للسيارات.ويتميز المطار بموقع إستراتيجي، وتصاميم عصرية للصالات والمرافق، بالإضافة إلى المنظومة المتكاملة من البنية التقنية والتجهيزات الآلية والإلكترونية الحديثة وفق أرقى المعايير الدولية.// انتهى //12:46ت م0088