سكاكا 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية الحياة الفطرية بمنطقة الجوف سلطان بن مفرح السرحاني يرافقه عدد من أعضاء الجمعية.ودشن سموه خلال الاستقبال الموقع الرسمي للجمعية الذي يتميز بواجهة تفاعلية تمكّن المستخدم من الوصول لجميع المعلومات الخاصة بالحياة الفطرية بطريقة سلسة وتفاعلية ومدعومة بالصور والفيديوهات، كما يحتوي على معلومات وبيانات وصور عن الكائنات البرية وأنواعها بمنطقة الجوف.واطلع على الخطة التشغيلية للجمعية، إضافةً إلى الخطة المستقبلية لبرامج الجمعية التي تهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي والإسهام في حماية الحياة الفطرية البرية بمنطقة الجوف وتنميتها والمحافظة عليها من الانقراض بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومشاركة المجتمع المحلي من خلال الفرص التطوعية التي تقدمها الجمعية للمجتمع بجميع فئاته لمساندة جهود حماية وإنماء الحياة الفطرية.وأكد سموه ضرورة المحافظة على الحياة الفطرية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية، وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030.// انتهى //12:48ت م0089